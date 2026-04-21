NZ財務相最悪のシナリオではインフレは7%に達する可能性 NZのウィリス財務相は、米イラン戦争の最悪なシナリオではNZのインフレは7%を超える可能性があると語った。 紅海など広範囲が封鎖された場合、第3四半期までに原油価格は1バレル＝180ドルで推移すると予想される。そうなればNZのインフレは7%を超える可能性がある。