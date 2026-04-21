東京午前のドル円は１５８．９９円付近まで水準を切り上げた。来週に日銀金融政策決定会合を控えて、今月の追加利上げ観測がほぼ消滅していることが円売りをやや後押ししている。ただ、今月の日銀の利上げ見送りはほぼ織り込み済みであるうえ、米国とイランの追加協議の有無に焦点があたっており、値動きは目立たない。 ユーロ円は１８７．３３円付近、豪ドル円は１１４．１６円付近、ＮＺドル円は９４．１１円付近