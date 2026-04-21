２１日前引けの日経平均株価は前営業日比７７１円２１銭高の５万９５９６円１０銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は８億８４２３万株、売買代金概算は３兆２６２８億円。値上がり銘柄数は７１８、対して値下がり銘柄数は７９０、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方から買いが優勢で、日経平均は寄り後も次第高の展開となり、一時５万９６００円まで上値を伸ばした。前場はほぼ高値引け