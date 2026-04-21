新興国通貨】ドル人民元は6.81台半ばトライ続く=中国人民元 ドル人民元は6.8150台での推移。先週から上値が重いものの6.8150元から下のドル売り限外には慎重という展開が続いている。対円では23.30円を挟んでの推移。対ドルでの人民元の動きが落ち着いており、目立った動きにはなっていない。 CNYJPY23.322USDNCY 6.8153