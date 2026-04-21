Sonarion振動板を用いたスピーカーユニット 日本電気硝子は、超薄板ガラス「Sonarion」を用いたスピーカー振動板が、フルレンジスピーカーユニットブランド「Feastrex」に採用されたと発表した。Sonarion振動板は複数の音響ブランドで採用が進んでおり、オーディオ分野での活用事例が広がっているという。 Sonarionを用いたガラス振動板は、ラスの精密3D加工技術を有する台湾のG