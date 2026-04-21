２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）。若かりし頃の写真が披露された。娘で占い師の細木かおりさんが２１日までにインスタグラムを更新し、「いよいよ来週！４月２７日にＮｅｔｆｌｉｘ『地獄に堕ちるわよ』の配信がスタートするということで…今日は、アルバムの中から懐かしい母の写真を」とモノクロの思い出写真を掲載。「戸田恵梨香さん演じる母の姿と、似ているかしら