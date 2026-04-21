１２日、雪原でスマトラカモシカを食べるユキヒョウ。（ドローンから、アバ＝新華社配信／用旦）【新華社成都4月21日】中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州アバ県の蓮宝葉則風景区に広がる標高3950メートルの雪原でこのほど、写真家がユキヒョウの姿を撮影した。ユキヒョウは主に新疆ウイグル自治区と西蔵自治区、青海、甘粛、四川、雲南各省などの高山地帯に生息。「雪山の王」とも呼ばれ、国家1級保護動物に指定されて