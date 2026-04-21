元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が21日、自身のSNSを更新。前日にXの開設を報告していた笠井アナは、早速続々と登場した自身の“なりすまし”アカウントについて言及した。【写真】「なりすます気持ち皆無（笑）」笠井アナが公開した偽アカウントの画像笠井アナは「私が10人もいる!!」と、人気女性俳優やアニメのプロフィール画像が使われている偽アカウントの画像を複数まとめた写真を添えて報告。こ