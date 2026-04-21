■これまでのあらすじ裏切りから半年、夫は反省を行動で示そうとしていたが妻はどうしても信用できなかった。そんな中、夫の休日出勤が増えるようになる。そして同僚から夫の彼女が派遣社員として会社にやって来たことを知らされ、妻は夫を再び疑うようになる。夫が元浮気相手と同じ会社で働いている…。その事実に、私は動揺しました。もう近づかないと約束したのは嘘だったの？許したのが間違いだった？ あのとき、ちゃんと慰