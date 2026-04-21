お笑い芸人・おばたのお兄さん（37）が19日、自身のSNSを更新。2歳の長男とともに“上野動物園デビュー”を果たしたことを報告し、ほほ笑ましい親子ショットを複数枚公開した。【写真】「終始目をキラキラさせていた」親子で“上野動物園デビュー”、おばたのお兄さん＆長男の2ショット「上野動物園デビュー！実は僕も初めてでした！」と題してブログを更新したおばたは、「先日、息子と上野動物園に行ってきました」と報告。