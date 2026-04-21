きょう午前7時すぎ、東京・羽田空港で航空管制システムにトラブルがあり、この影響で富山空港発着の空の便1往復が欠航しました。こちらは富山空港にあるKNBの情報カメラの映像です。全日空によりますと、きょう午前7時ごろに発生した航空システム障害の影響で、国内すべての空港を発着する便に遅れや欠航が生じているということです。富山空港を発着する便は、羽田発富山行きの第1便が欠航、折り返しで富山を11時30分に出発し羽田