人気コスプレイヤーの伊織もえが19日、自身のXを更新し、アニメ『リコリス・リコイル』の井ノ上たきなのコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】そっくり！超ミニスカ制服『リコリコ』たきなコスプレ姿の伊織もえ『リコリコ』関係のイベントに出演した伊織は、「本日はみなさん撮影して頂いてありがとうございました！ニューギンさんの『eリコリス・リコイル 』イベントに出演させて頂きました」と