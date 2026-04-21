ものまねタレントのりんごちゃんが18日、自身のインスタグラムを更新。“おなか見せ”のタイトなウエア姿の近影を披露し、3キロのダイエットに成功したことを報告した。【写真】「足、細い」「痩せましたね！」“回転寿司ダイエット”で3キロ減量したりんごちゃんりんごちゃんは、18日放送のTBS系バラエティ『熱狂マニアさん！』でダイエット企画に参加。同番組では過去にも2回のダイエット企画に参加し、マイナス15.1キロの減