家電量販大手ノジマが日立製作所の家電事業の買収を検討していると発表しました。ノジマが、買収を検討しているのは日立製作所の子会社です。冷蔵庫や洗濯機など家電事業を手がけていて、21日開かれる取締役会に買収案が諮られる見通しです。ノジマは、2025年にパソコン製造のVAIOを買収するなどしていて、家電の開発力を高め、製造・販売までを手がける体制の強化につなげる一方、日立は、鉄道やエネルギーなどの関連事業に注力し