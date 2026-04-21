【Karte.190】 4月21日 公開 Karte.190「僕は発表する」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は4月21日、同社のマンガサイト「チャンピオンクロス」にて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバイやつ」のKarte.190「僕は発表する」を無料公開した。 Karte.190では、合格発表の当日、京太郎が皆を招集して卒業旅行について話をする。そんな中、彼は突然立ち上がって試験の結果を口にするのだが…