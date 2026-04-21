日本の社会課題を解決する、いま注目のスタートアップを紹介するビジネストレンド番組『BooSTAR-スタートアップ応援します-』。放送開始3年目を迎えるにあたり、番組デザインをリニューアル。放送時間も日曜のあさから金曜深夜に“お引っ越し”する。リニューアル後最初の放送、5月1日（金）深夜の同番組では、「教育」にフォーカス。解説の早稲田大学ビジネススクール・入山章栄教授と、進行をつとめる弘中綾香アナウンサーが、年