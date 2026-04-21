【「竹コミ！」春の新連載】 4月21日より順次配信開始 【拡大画像へ】 竹書房は、同社が運営するWEBコミックサイト「竹コミ！」にて、新作マンガ5作品を4月21日より順次配信開始する。各作品は連載開始日の正午に公開される。 連載がスタートする作品は「生き餌によるモフモフ猛禽飼育記 異世界トリップしたら、姫巫女召喚のおまけでした」「さいはての塔、いやはての少女たち」「