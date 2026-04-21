ことし2月のミラノコルティナオリンピックに出場した、スキークロス競技の須貝龍選手が、出身地の胎内市役所を訪ね、応援への感謝を伝えケガからの復帰を誓いました。須貝選手はオリンピックの2か月前に大腿骨などを折るケガをして、万全ではない状態での出場となり決勝トーナメント1回戦敗退となりました。須貝選手は20日、結果報告のために胎内市役所を訪ねました。井畑市長からは「多くの市民がケガからの復帰を願