『風、薫る』（NHK総合）第17話では、進路選択に悩むりん（見上愛）と直美（上坂樹里）の姿が描かれた。 参考：原田泰造「笑顔だけではない側面も伝われば」『風、薫る』吉江善作役への思いを明かす 捨松（多部未華子）からトレインド・ナースの養成所へ入らないかと誘われたりんと直美。在学期間は2年で寮生活。授業料は働きながら返すことができ、月30円という俸給はマッチ工場3年分の稼ぎに相当する。今でいう医