4月20日（現地時間19日）、「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンス首位のデトロイト・ピストンズが同8位のオーランド・マジックに敗れた。 プレーイン・トーナメントを勝ち上がったマジックの勢いを止められず、1度もリードを奪えないまま最終スコア101－121で敗戦。レギュラーシーズンを順調に駆け抜けトップシードを獲得したピス