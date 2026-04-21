『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』（イマジカインフォス）が2026年5月13日（水）に発売される。 【写真】「月精の夜空ゼリー」「恍惚の毒見スープ」を完全再現 シリーズ累計発行部数4500万部を突破した『薬屋のひとりごと』から公式レシピ本が誕生。壬氏（ジンシ）の「媚薬を作ってくれないか？」との依頼で猫猫（マオマオ）が作ったチョコレートや、小蘭（シャオラン）・子翠（シスイ）