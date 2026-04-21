名古屋市名東区で先月に車で事故を起こし、女性に重傷を負わせそのまま逃げたとして、36歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは名東区の会社員・三枝龍太郎容疑者(36)です。三枝容疑者は先月18日夜、名東区貴船で乗用車を運転中に、対向車線に駐車していた車のドアに衝突。その弾みで近くに立っていた女性(51)が転倒し重傷を負わせたにも関わらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。現場には車の破