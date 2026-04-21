7年後に行われる伊勢神宮の式年遷宮に向け、工事の安全を祈る「木造始祭」が行われています。式年遷宮は20年に一度、伊勢神宮のご神体を新しい神殿に移す儀式で、21日朝に始まった木造始祭は、工事の安全を祈る祭事です。午前7時ごろ、神宮の神職らおよそ70人が内宮を参拝したあと、建築の準備を進める職員らを食事でもてなしたうえで、季節の魚や野菜などを奉納。その後、宮大工が木曽ヒノキの御用材を手斧で切るしぐさを