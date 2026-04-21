セルティックを離れてからのキャリアは対照的だ。グラスゴーでゴールを量産し、サポーターに愛された古橋亨梧は、2025年１月にレンヌに移籍。フランスの地で出場機会を得られず、半年で再びバーミンガムに移籍したが、チャンピオンシップ（イングランド２部）でも苦戦は続いている。一方、その古橋とのポジション争いに苦しみ、スコットランドを去ってから、オ・ヒョンギュは状況を好転させた。ヘンク移籍でベルギーの地で活