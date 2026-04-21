【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnu 新井和輝（Ba）がナビゲーターを務めるJ-WAVE『SPARK』（毎週火曜24:00～）。4月21日の放送回に、同バンドの井口理（Vo,Key）と、勢喜遊（Dr）がゲストとして登場する。 ■思わず笑ってしまうようなエピソードトークが満載 3人そろってのメディア出演は貴重な機会。今回は特別企画「常田くんについて語り合おう」を実施し、メンバーだ