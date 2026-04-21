【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、4月18日にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催された、SB19のコンサートにスペシャルゲストとして出演した。 ■コラボ曲「Toyfriend」を含む3曲を披露 本公演は、大規模野外ライブ『Wakas At Simula: The Trilogy Concert Finale』として開催され、世界各地で展開された同ツアーは各公演がソールドアウトとなるなど大きな成功を収めてい