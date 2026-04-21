【その他の画像・動画等を元記事で観る】 プリンセス プリンセスの解散から30年を迎える2026年5月に、テレビ神奈川秘蔵のライブフィルムを全国30館の劇場にて上映。 このたび、プリンセス プリンセスのデビュー記念日5月21日に、メンバーの今野登茂子が登壇することが決定した。 ■ライブMV「Diamonds＜ダイアモンド＞」（tvkスペシャル）が初解禁 プリンセス プリンセスの解散ツアー『PANIC TOUR ’96