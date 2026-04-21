日経225先物は11時30分時点、前日比780円高の5万9680円（+1.32％）前後で推移。寄り付きは5万9270円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9265円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後につけた5万9100円を安値にロング優勢の流れとなり、終盤にかけて5万9700円まで上げ幅を広げた。 ソフトバンクグループ[東証P]や東京エレクトロン[東証P]、アドバンテスト[東証P]など指数インパクトの大きい値がさハイ