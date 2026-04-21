21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の5万9630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9596.1円に対しては33.90円高。出来高は1万5057枚となっている。 TOPIX先物期近は3790ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比1.73ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59630+750