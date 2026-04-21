薩摩川内市で仕事中に心肺停止になった男性を連携して救助したとして九州電力川内原子力発電所などに感謝状が贈られました。薩摩川内市消防局西部消防署長から感謝状が贈られたのは九州電力川内原子力発電所など3つの事業所です。1月、川内原子力発電所の事務所で56歳の男性が心肺停止となりました。その場にいた従業員17人が心臓マッサージやAEDを使った除細動などを行い救急隊が到着する前に意識が回復しました。