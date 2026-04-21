お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）とMr.マリックが21日、都内で行われたスーパーイリュージョンプレミア試写会に登壇。今作に登場するスーパーイリュージョニスト集団「フォー・ホースメン」に盗んでほしいものについてトークを展開した。【写真】Mr.マリックの“超魔術”に驚くよしこ同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催された。同作