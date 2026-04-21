この記事をまとめると ■センチュリーの車名はアメリカのビュイックが先に使用した ■高性能セダンとして生まれ徐々に大衆車へと性格を変化していった ■現在は中国で高級ミニバンとして復活している 同じ名でも歩んだ道は別 「センチュリー」という名前を聞けば、日本のクルマ好きがまず思い浮かべるのはトヨタのフラッグシップサルーンだろう。1967年に豊田佐吉の生誕100周年を記念して誕生したトヨタ・センチュリーは、国産最高