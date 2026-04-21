サムスン電子ジャパンは、スマートフォン「Galaxy A57 5G」を2026年4月23日に発売する。最大6年のセキュリティアップデートに対応約6.9ミリの薄型ボディに約6.7型フルHD＋（2340×1080ドット）有機ELディスプレーを搭載。AI（人工知能）機能「Awesome Intelligence」が進化し、日常のさまざまな操作をスムーズに行えるほか、創作や作業の効率化をサポートする。「ボイスレコーダー」アプリには音声の文字起こし機能を実装し、会議