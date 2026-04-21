4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介）が出演するテレビ東京『ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜』が22日深夜2時5分からスタートする（不定期で複数回放送予定）。これに先駆け、4人のコメントが解禁された。【番組カット】真剣な表情で耳を傾けるふぉ〜ゆ〜同番組は、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルであるふぉ〜ゆ〜の魅力を伝えるドキュメントバラエティ