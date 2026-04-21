歌手の龍玄とし（Toshl）が21日、プロデューサーを務めて主催する大型アニソン祭典『ANISON LEGENDS FES JAPAN』（略称：アニレジェ）を石川県立音楽堂コンサートホール（石川県金沢市）にて7月4日に初開催することを発表した。アニソンフェスを初めてプロデュースする。【写真】大黒摩季、松本梨香、ゴールデンボンバー！参加アーティスト一覧同公演は、北陸・金沢を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創