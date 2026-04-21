人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY』の第1章となるFile 1（5月15日劇場公開）より、第二小隊の日常である仕事風景を切り取った新規の場面カットが一挙に解禁された。あわせて、出渕裕監督のコメントが到着した。【画像】園児たちと同じ！（笑）まさかのスモッグ姿の平田、間場面カットある日は、保育園に赴き子どもたちの前でレイバー隊の仕事を紹介する第二小隊の面々。園児