テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう21日放送回に、「１万円で購入した日本洋画界を代表する巨匠の画」が登場。“衝撃値”の結果になる。【動画】今田耕司が思わずガッツポーズ！本物か？リサイクルショップで購入した絵画お宝はリサイクルショップで格安で手に入れたもの。4年前、行きつけの店を訪れた際、今回のお宝を発見した。日本洋画界を代表する巨匠の絵ながら、値段は「1万円」。あまり