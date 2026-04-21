政府は21日、重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを進めるための施設整備や技術開発に対し、2030年までに官民で約1兆円の投資を目指すことなどを盛り込んだ「循環経済行動計画」を取りまとめました。行動計画では金属資源などについて2030年時点でのリサイクルなどによる再生材の供給目標を掲げました。たとえば2030年時点の需要に対し、自動車などに使われるアルミニウムでは再生アルミ原料の比率を約4割に、電子部品などに使