インスタグラム更新2024年パリ五輪柔道女子48キロ級の金メダリストで、今年1月に現役引退を表明した角田夏実さんが21日、自身のインスタグラムを更新した。現役引退から3か月が経過した現在のトレーニング姿を公開。久しぶりにジムへ足を運び、汗を流す様子を伝えた投稿に、ファンからは驚きと称賛の声が寄せられている。公開された写真では、レオパード柄のタイツと黒のトップスを身にまとった角田さんが、ダンベルを抱えてス