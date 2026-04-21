青森県で震度５強を観測した三陸沖を震源とする地震を受け、５道県の１８万人超を対象に出された避難指示は、２１日朝までに全て解除された。気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、規模がより大きな後発地震への注意を呼びかけている。２０日午後４時５２分頃に発生した地震では、北海道から東北の太平洋沿岸などで一時、津波警報や注意報が発表されたが、同日中に解除された。総務省消防庁によると、北海道