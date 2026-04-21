お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が20日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。思い出の“大阪グルメ”を明かした。お気に入りの飲食店の話題になり、クロちゃんは「昔大阪でよく食べてたところでおいしかったのが、大阪駅前第2ビルにある“豪華”って漢字で書いて“フーバー”って読む。そこが結構リーズナブルなんだけど、麻婆オムレツっていうのがあ