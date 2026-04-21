循環経済に関する関係閣僚会議であいさつする木原官房長官（右）＝21日午前、首相官邸政府は21日、金属やプラスチックなどの資源を再利用する循環経済に関する行動計画を取りまとめた。2030年までに官民で総額約1兆円を投資し、リサイクル拠点の整備や新たな技術開発を図る。国内で再生材の供給体制を強化することで資源の海外依存を減らし、日本の経済安全保障につなげる狙いもある。木原稔官房長官は同日の関係閣僚会議で「