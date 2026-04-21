今回は、新生活シーズンに人気の調理家電を取材するため、ビックカメラ新宿西口店に足を運びました。一人暮らしを機に購入される調理家電といえば、電子レンジやオーブンレンジが定番ですが、家電コーナー主任で家電アドバイザーの李馨怡氏によると、今年はトースター機能を備えたトースターレンジがよく売れているといいます。「一人暮らしですと、どうしてもスペースの制限が出てくるので、いろいろな調理や温めができる多機能な