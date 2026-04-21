お笑いコンビ・ダイアンのユースケが２１日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。ユースケは普段、アクセサリーは一切付けないそうで、「時計とかはしますけど、それ以外はしないです」と明かした。付けない理由は、若手時代に先輩に言われた言葉だったという。若手のころはアクセサリーを付けていた時期があった。「腕のブレスレットみたいなシルバーのヤツ、やってたんですよ」。当時、メッセンジ