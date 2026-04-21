マンシーが見せた審判へのアピールに脚光【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）試合を中継した放送席は“影の好プレー”を見逃さなかった。ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でロッキーズ戦と対戦。4回1死満塁で打席に入った大谷翔平投手の打球は一直となり、二塁走者が戻れず併殺となったはずだった。しかし直後に左腕キンタナのボークが発覚。その一連の流れを冷静に見ていたのが三塁走者のマンシ