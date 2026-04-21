サッカーに打ち込む息子のため、頑張っていた週末のお弁当作り。しかし、中学生になった息子から飛び出したのは「コンビニ弁当が食べたい」という本音でした。かつての自分も抱いた「買い食いへの憧れ」を思い出して……？ 友人が体験談を語ってくれました。 手作りこそ愛情？ 息子が小学5年生でサッカーチームに入って以来、週末の朝は私のお弁当作りから始まります。 栄養バランスを考え、彩りにも悩