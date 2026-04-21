猫の吐瀉物の色5種類とその原因 猫は日常的に吐く動物で、心配のいらない嘔吐も多いといわれています。その一方で、吐瀉物の色によっては病気の可能性を考慮する必要があります。色の違いによる原因とその危険性について確認していきましょう。 1.白・透明 猫が白い泡や透明な液体を吐く場合は、空腹時間が関連していると考えられます。お腹が空き過ぎると、胃酸が過剰に分泌されて胃壁を刺激して吐いてしまうこ