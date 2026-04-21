愛知県常滑市のガソリンスタンドで、レギュラーガソリンに水が混入していたとして、市が注意を呼び掛けています。常滑市によりますと、小倉町のガソリンスタンド「Self M－1」で、今月10日から11日に販売されたレギュラーガソリンに水が混入していたということです。利用客が給油後に車に異常が出たため整備工場へ持ち込んだところ、ガソリンの中に水が混入した可能性を指摘され、今回の問題が発覚しまし