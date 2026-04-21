お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんが2026年4月20日、「総裁」の椅子に座っている自身の姿をXで公開し、「すごいレア体験ですね」「真栄田総裁万歳！」などの声が寄せられている。「AIですね」→「本物なのよ。そう思われる時代だよね」真栄田さんは20日、自民党本部の総裁室で撮られたとみられる「総裁」の執務椅子に座りながら、受話器を耳に当てながらポーズを取っている自身の姿をXで公開した。真栄田さんは「ちょっと