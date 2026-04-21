ブレンビーのFW福田翔生が1ゴール1アシストデンマーク1部ブレンビーIFのFW福田翔生が現地時間4月17日のスナユスケとの試合に先発出場。1ゴール1アシストの活躍を披露し、12試合ぶりとなる白星に貢献した。ブレンビーは今季リーグ戦のレギュラーシーズンで上位6位に入って優勝を決める上位ラウンドに進んでいるものの、昨年11月のノアシェラン戦を最後にウィンターブレイクも挟んで4か月以上もリーグ戦の勝利から遠ざかっていた